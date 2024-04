Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher stehlen Schokoladenriegel

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 28.03.2024, sind Unbekannte in das Lager eines gemeinnützigen Vereins eingebrochen und haben neun Kisten Süßigkeiten gestohlen.

In der Zeit zwischen 16:00 Uhr am Mittwoch, 27.03.2024, und 08:15 Uhr am Donnerstag, 28.03.2024, brachen die Täter in Lagerräume an der Heeper Straße, in Höhe Auf dem Tönsplatz, ein. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand entwendeten die Diebe sieben Obstkisten mit Schokoladenriegeln sowie zwei weitere Kisten mit bislang unbekannten Süßigkeiten.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Einbruch, zu Tatverdächtigen und zur Beute beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

