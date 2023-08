Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Grenzhof: Schwerer Verkehrsunfall - Person von PKW erfasst - PM Nr. 2

Heidelberg (ots)

Wie bereits berichtet, ereignete sich am Freitagabend, gegen 21.30 Uhr, ein schwerer Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde eine 52-jährige Fußgängerin außerorts auf dem Grenzhöfer Weg von einem 65-jährigen Fiat-Fahrer erfasst, der von Plankstadt in Richtung HD-Wieblingen unterwegs war. Hierbei erlitt die Fußgängerin schwerste Verletzungen, an denen sie nach der Einlieferung in ein Krankenhaus leider verstarb. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen zur Unfallursache an der Unfallstelle aufgenommen. Zur genauen Unfallrekonstruktion wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Der Grenzhöfer Weg war zur Unfallaufnahme bis um 23.55 Uhr in beide Richtungen gesperrt.

Zeugen, welche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten sich beim Verkehrsdienst Heidelberg, unter der Telefonnummer 0621/174-4111 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell