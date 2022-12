Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Streit um Parkplatz eskaliert

Weimar (ots)

Am Samstagmittag konnte eine zufällig vorbeifahrende Polizeistreife die weitere Eskalation eines Streites um eine Parklücke verhindern. Ein 63- jähriger Mercedes-Fahrer hatte zuvor eine freie Parklücke auf dem Burgplatz in Weimar erspäht und wollte in diese einparken. Jedoch hatten zwei Besucher der Stadt Weimar (37, männlich und 33 Jahre, weiblich) die Parklücke kurz zuvor ebenso zum Parken auserkoren. Der 37-Jährige versuchte die Parklücke zu "reservieren", bis die Fahrerin ihren Pkw holte und stellte sich dem 63-Jährigen in den Weg, als dieser einparken wollte. Dies beeindruckte den Mercedesfahrer wenig und er fuhr auf den in der Parklücke stehenden Mann langsam zu. Zu diesem Zeitpunkt wurden die Beamten auf das Ereignis aufmerksam und schritten schlichtend ein. Gegen den 63-Jährigen wurde eine Anzeige wegen Nötigung im Straßenverkehr erstattet.

