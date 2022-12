Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wintereinbruch

Weimar (ots)

Der Wintereinbruch am Freitag ging auch für die Weimarer Polizei mit einem erhöhten Einsatzaufkommen einher. Neben Verkehrsbehinderungen durch liegen gebliebene Fahrzeuge, registrierte die PI Weimar im Laufe des Tages insgesamt 19 Verkehrsunfälle. Bei drei der an diesem Tage registrierten Unfälle kamen insgesamt vier Personen zu Schaden. Glücklicherweise blieb es bei leichten Verletzungen.

Zwei leicht verletzte Fahrzeugführer und einen Gesamtschaden von ca. 35.000 Euro konstatierte die Polizei im Ergebnis der Aufnahme eines Verkehrsunfalles, der sich am Freitagmorgen gegen 09:15 Uhr auf der Landstraße zwischen Berlstedt und Ballstedt ereignete. Der 22-jährige Fahrer eines Pkw Audi Q5 wollte von Berlstedt in Richtung Ballstedt fahren und beschleunigte sein Fahrzeug am Ortsausgang Berlstedt aus nicht bekannten Gründen trotz der winterglatten Fahrbahn stark. Es kam, wie es kommen musste. Das Fahrzeug rutschte bei dem Beschleunigungsmanöver auf die Gegenfahrspur und kollidierte frontal mit dem im Gegenverkehr befindlichen Pkw eines 47-jährigen VW-Fahrers.

Ein weiterer Unfall wäre sicherlich vermeidbar gewesen, wären alle Beteiligten vorschriftsmäßig ausgerüstet gewesen. Ein 44-jähriger musste gegen 08:35 Uhr mit seinem Pkw Renault an einer Engstelle in der Taubacher Straße in Weimar verkehrsbedingt anhalten. Ein hinter ihm fahrender 66-jähriger Mitsubishifahrer wollte ebenso anhalten, rutschte jedoch auf den stehenden Pkw Renault, da sein Fahrzeug mit Sommerreifen ausgerüstet war. Der Gesamtschaden dieses Unfalles beläuft sich auf ca. 4000 Euro. Zum Glück kam es hier nicht zu Personenschäden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell