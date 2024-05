Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, B33, Lkr. Konstanz) Auto kommt von Fahrbahn ab (17.05.2024)

Singen, B33 (ots)

Leichte Verletzungen erlitten hat ein Autofahrer bei einem Unfall auf der Bundesstraße 33 bei Singen am Freitagmorgen. Zwischen Beuren und der Anschlussstelle Steißlingen geriet der 62-jährige Opel Astra-Fahrer auf der regennassen Straße ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und prallte in der Folge gegen einen Erdwall. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten zur weiteren Versorgung in eine Klinik. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro.

