Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Absichtlich geparktes Auto beschädigt - Polizei bittet um Hinweise (16.05.2024)

Tuttlingen (ots)

Am Donnerstag, im Zeitraum von 15 Uhr bis 17 Uhr, hat ein Unbekannter mutwillig ein in der Johann-Sebastian-Bach-Straße auf Höhe Hausnummer 13 geparktes Auto beschädigt und an diesem rund 500 Euro Sachschaden angerichtet. Der Unbekannte schlug an dem Wagen die Scheibe der rechten hinteren Tür ein. Die Polizei in Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, ermittelt nun wegen der begangenen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell