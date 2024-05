Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen

Lkr. Tuttlingen) Einbruch in Großhandelsgeschäft in der Neuenbühlstraße - Polizei bittet um Hinweise (11.05.2024 - 12.05.2024)

Trossingen (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 15:30 Uhr, bis Sonntagabend 20:30 Uhr, sind unbekannte Täter in ein Firmengebäude eines Großhandelsunternehmens in der Neuenbühlstraße eingebrochen. Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro sind dabei von den Unbekannten gestohlen worden. Die Einbrecher verschafften sich vermutlich über ein Fenster Zugang zum Bürogebäude. In den Büroräumen sorgten sie für Unordnung. Hierdurch entstanden geringe Sachschäden in Höhe von etwa 500 Euro. Personen, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag verdächtige Wahrnehmungen in der Neuenbühlstraße gemacht oder dort fremde Fahrzeuge oder Personen gesehen haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Trossingen, Tel.: 07425/33866, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell