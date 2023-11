LPI-G: Skurriler Notruf

Altenburger Land (ots) - Altenburg: Am 24.11.2023 ereignete sich in der alten Poststraße gegen 11:20 Uhr ein Verkehrsunfall als ein Fahrzeugführer mit einem Pkw Ford beim Ausparken einen parkenden Pkw VW beschädigte. Der 71-jährige Ford-Fahrer verließ anschließend unerlaubt die Unfallstelle, konnte aber in der Folge ermittelt werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden und ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet Rückfragen bitte an: Thüringer ...

