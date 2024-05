Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Reichenau, Lkr. Konstanz) Radfahrerin bei Unfall auf der Häfelishofstraße verletzt (16.05.2024)

Reichenau (ots)

Am Donnerstagnachmittag hat sich auf der Häfelishofstraße ein Unfall ereignet, bei dem eine Radfahrerin verletzt worden ist. Ein 44-Jähriger fuhr mit einem Arbeitsfahrzeug der Gemeinde in Richtung Ortsmitte. Nachdem er in einer Hofeinfahrt wendete, kam es beim Einfahren auf die Straße zum Zusammenstoß mit einer ebenfalls in Richtung Ortskern fahrenden 50 Jahre alten Radfahrerin. Die Frau stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte sie zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

