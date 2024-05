Singen (ots) - Eine verletzte Person und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 24.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Mittwoch, am frühen Abend, auf der Bruderhofstraße ereignet hat. Ein 52-jähriger Ford-Fahrer war hinter einem 26 Jahre alten Mann mit einem Peugeot auf der Bruderhofstraße/Nordtangente in Richtung Kreisverkehr Remishofstraße ...

mehr