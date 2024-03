POL-KN: (Rottweil-Neukirch) Autofahrer berauscht unterwegs (10.03.2024)

Schramberg (ots) - Am Freitagabend hat eine bislang unbekannte Täterschaft gegen 22.00 Uhr in der Hauptstraße die Schaufensterscheibe eines Raumausstatters beschädigt. Mit einem Stein in der Größe einer Faust wurde die Scheibe beworfen, weshalb diese zu Bruch ging. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf ca. ...

mehr