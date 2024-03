Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen, Lkrs. SBK) Verkehrsunfall mit Leichtverletzten (09.03.2024)

St. Georgen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall innerhalb einer fünfköpfigen Gruppe von Motorradfahrern kam es am Samstag, gg. 10:50 Uhr, auf der B33, Villinger-Straße/ Einmündung K5725, Buchenberger-Straße. Die Gruppe von Motorradlenkern befuhr die B 33 kommend von St. Georgen in Fahrtrichtung Villingen. Das Schlusslicht der Gruppe bildete eine 16-jährige Krad-Lenkerin mit ihrem Leichtkraftrad der Marke Yamaha. Vor ihr fuhr ein 17-jähriger Krad-Lenker mit seinem Leichtkraftrad KTM und davor der Rest der Gruppe. An der oben beschriebenen Einmündung musste die Gruppe verkehrsbedingt an einer roten Lichtzeichenanlage bis zum Stillstand abbremsen. Vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit bemerkte die Krad-Lenkerin nicht, dass die vor ihr fahrenden Krad-Lenker abbremsen, weshalb sie auf den KTM-Fahrer auffuhr. Beide Fahrzeugführer stürzten zu Boden und verletzten sich hierbei auch leicht. Die Unfallverursacherin wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung ins Klinikum verbracht. Der zweite Verletzte konnte nach einer Erstbehandlung vor Ort durch den Rettungsdienst entlassen werden. An den Krädern entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

