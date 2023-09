POL-VIE: Grefrath-Oedt: Verkehrsunfall mit drei Autos und zwei Leichtverletzten

Viersen (ots) - Am Sonntag, in der Zeit zwischen 10.30 und 20.00 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus auf der Willich Straße in St. Tönis ein. Der oder die Täter hebelten ein rückwärtiges Fenster auf und stahlen aus dem Haus unter anderem Schmuck. Zwischen 11.45 und 14.10 Uhr öffneten Unbekannte auf der Düsseldorfer Straße in Süchteln ein auf Kipp ...

