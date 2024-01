POL-PDLD: Landau - Beleidigt, bedroht und geschlagen

Herxheim (ots) - Am 03.01.2024 befuhr gegen 10:25 Uhr ein 29-jähriger BMW-Fahrer die L493 vom Gewerbegebiet West kommend in Herxheim. Beim Ausfahren aus dem dortigen Kreisverkehr kam er bei regennasser Fahrbahn aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Metallstange und landete schließlich im Graben. Am PKW BMW entstand Totalschaden in Höhe von circa 8000 Euro. Der 29-Jährige wird ...

