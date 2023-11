LPI-GTH: Ladendiebstahl - Zeugen gesucht

Eisenach (ots) - Ein 21-jähriger BMW-Fahrer geriet am Sonntagmorgen, gegen 03:15 Uhr in der Straße Rennbahn in eine Verkehrskontrolle. Bei dem vor Ort durchgeführter Drogentest stellte sich heraus, dass der Mann unter Drogeneinfluss fuhr. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Eine Blutentnahme in einem Krankenhaus wurde durchgeführt. (Bezugsnummer 0288393/2023) (sus) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Polizeiinspektion Eisenach Telefon: ...

mehr