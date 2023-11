LPI-GTH: Blumentopf entwendet

Creuzburg (ots) - Unbekannte brachen in der Nacht von Freitag auf Samstag in die Tankstelle in der Bahnhofstraße ein. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen mehrere Zigaretten und E-Zigaretten. Die Höhe des Beutegutes und des Sachschadens ist Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261125 entgegen (Bezugsnummer 0287931/2023). (sus) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

mehr