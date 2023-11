Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Informationen zum Einsatzgeschehen der Feuerwehr Dresden vom 3. November 2023

Dresden (ots)

Der Rettungsdienst wurde in den vergangenen 24 Stunden insgesamt 241 Mal alarmiert. In 64 Fällen kam ein Notarzt zum Einsatz. Der Rettungshubschrauber Christoph 38 wurde zwei Mal in der Stadt eingesetzt. Weiterhin wurden 197 qualifizierte Krankentransporte durchgeführt. Auf Grund zahlreicher Transportanmeldungen mit weiter entfernten Transportzielen, mussten Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Rettungsmittel besetzen und eine Abdeckung der Spitzenlasten im Krankentransport durchführen.

Die Feuerwehr wurde in diesem Zeitraum zu sechs Brandeinsätzen alarmiert. 17 Mal erfolgte die Alarmierung zur Leistung von Technischer Hilfe. Außerdem kam es zu zwei Fehlalarmen, welche durch automatische Brandmeldeanlagen ausgelöst wurden.

Kellerbrand

Wann: 3. November 2023 18:28 - 22:18 Uhr Wo: Dachsteinweg / Laubegast

Aus noch zu ermittelnder Ursache war in einem Fahrradabstellraum eines Mehrfamiliengebäudes ein Brand ausgebrochen. Als die Einsatzkräfte die Einsatzstelle erreichten, hatte sich der Brand bereits voll entwickelt, was anhand der starken Rauchentwicklung sowie den hohen Temperaturen im Brandraum deutlich zu erkennen war. Ein Mieter hatte mit Handfeuerlöschern erste Löschversuch unternommen und zog sich dabei Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdient medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus transportiert. Die umliegenden Wohnungen wurden geräumt und eine weitere männliche Person mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ebenfalls in ein Krankenhaus transportiert. Ein Trupp unter Atemschutz löschte den Brand mit einem Strahlrohr. Im Anschluss fanden umfangreiche Belüftungsmaßnahmen statt, um den Brandrauch, welcher sich auch auf den Treppenraum ausgebreitet hatte, aus dem Gebäude zu entfernen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Einsatz waren 32 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Striesen und Altstadt, der Rettungswache Reick, der B- und U-Dienst sowie die Stadtteilfeuerwehr Niedersedlitz.

Balkonbrand in einem Wohnhochhaus

Wann: 3. November 2023 21:23 - 22:41 Uhr Wo: Reitbahnstraße / Seevorstadt

Feuerwehr und Rettungsdienst wurden über den Notruf 112 zu einem Wohnhochhaus alarmiert. Hier sollte im fünften Obergeschoss ein Balkon brennen. Tatsächlich waren Gegenstände auf dem Balkon einer Wohnung aus noch zu ermittelnder Ursache in Brand geraten. Mit einem Kleinlöschgeräte konnte ein Trupp den Brand schnell löschen und eine Ausbreitung verhindern. Verletzt wurde niemand. Im Einsatz waren 38 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt, Löbtau und Altstadt, der B-Dienst sowie der U-Dienst.

Mülltonnen brennen in Mickten

Wann: 3. November 2023 00:10 - 02:00 Uhr Wo: Mickten

10 Minuten nach Mitternacht wurde ein Löschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache Übigau auf die Washingtonstraße alarmiert. Dort brannten mehrere Spraydosen in einem großen Müllbehälter, was neben der Flammen- und Rauchentwicklung auch Knallgeräusche zur Folge hatte. Mit einem Strahlrohr löschten die Kollegen den Brand. Um 1:22 Uhr ging es dann weiter zur Franz-Lehmannn-Straße. Dort stand ein Abfallbehälter im Vollbrand, der ebenfalls von einem Trupp mit einem Strahlrohr gelöscht wurde. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

