Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz, Lkrs. Konstanz) Alkoholisiert Unfall verursacht (10.03.2024)

Konstanz (ots)

Am Sonntagmorgen, gegen 00:35 Uhr, wurde ein sogenannter E-Call durch einen Pkw VW-Tiguan ausgelöst. Das bedeutet, dass der Pkw zum Beispiel eine Kollision erkannt hat, bei dem wie im vorliegenden Fall, auch die Airbags ausgelöst wurden. Das System übermittelt dann selbstständig den Standort des Fahrzeugs an eine angeschlossene Leitstelle. Im vorliegenden Fall konnte der Rettungsdienst und die Polizei, auf der L220 zwischen Konstanz und Dettingen, abseits der Fahrbahn im Wald stehend, einen stark beschädigten Pkw vorfinden. Offensichtlich war der Lenker aus bislang unbekanntem Grund von der Fahrbahn abgekommen. Vom Fahrer fehlte jede Spur. Dieser kam jedoch kurze Zeit später an sein Fahrzeug gelaufen. Der 28-jährige wurde vorsorglich mit dem Rettungsdienst ins Klinikum zur weiterführenden Untersuchung verbracht. Hier wurde glücklicherweise festgestellt, dass der Pkw-Lenker nicht verletzt wurde. Während der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten jedoch Alkoholgeruch. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,8 Promille. Der Beschuldigte musste vor Ort seinen Führerschein abgeben. Außerdem wurden zwei Blutentnahmen angeordnet. An dem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell