POL-KN: (Konstanz) Vermisster 31-jähriger wohlbehalten aufgefunden (08.03.2024)

Konstanz (ots) - Seit Freitagmittag sucht die Polizei mit einem Großaufgebot an Rettungskräften nach einem vermissten 15-jährigen Jungen mit Down-Syndrom. Gegen 12.30 Uhr stieg Lenard P. nicht wie üblich an der Regenbogen-Schule in der Leipziger Straße in einen Schulbus, sondern verließ die Schule unbemerkt in ...

mehr