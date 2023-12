Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Mann überquert unbefugt Bahngleise: Statt Einsicht zu zeigen, leistet er bei der folgenden polizeilichen Maßnahme Widerstand

Magdeburg (ots)

Am Sonntag, den 10. Dezember 2023 überquerte ein augenscheinlich Alkoholisierter gegen 01:50 Uhr die Gleise von Bahnsteig 6 auf 7 des Hauptbahnhofes Magdeburg. Bundespolizisten stellten den Deutschen kurz darauf und wiesen ihn auf sein Fehlverhalten und die Gefährlichkeit seines unüberlegten Handelns hin. Da sich der Mann nicht einsichtig zeigte, ahndeten die Bundespolizisten die begangene Ordnungswidrigkeit und wollten hierfür die Personalien des Mannes feststellen. Dieser verhielt sich jedoch weiterhin sehr unkooperativ, machte gegenüber den Beamten keine Angaben zu seiner Person und gab an, kein Dokument bei sich zu führen. Daher nahmen die Beamten den 27-Jährigen für die Identitätsfeststellung mit zur Dienststelle. Zunächst folgte der Mann den Anweisungen, doch dann sperrte er sich gegen die Laufrichtung und warf sich auf den Boden. Es kam zu einer Widerstandshandlung, wobei der Polizeipflichtige anschließend zur Dienststelle getragen werden musste. Bei der Durchsuchung wurde sein Personalausweis aufgefunden. Einen freiwilligen Atemalkoholtest lehnte der Mann ab. Ihm droht eine Strafanzeige wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte sowie die Ahndung der Ordnungswidrigkeiten, hier der Verweigerung der Angaben zur Person sowie der unbefugte Aufenthalt in den Gleisen.

