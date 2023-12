Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Untersuchungshaftbefehl: Bundespolizei stellt mutmaßlichen Dro-genhändler

Halle/Saale (ots)

Anscheinend nichts gelernt hatte ein 42-jähriger Mann, welcher am Mittwoch, den 6. Dezember 2023 gegen 19:30 Uhr durch eine Streife der Bundespolizei im Hauptbahnhof Halle/Saale kontrolliert wurde: Eine durchgeführte Überprüfung seiner Personalien in der Fahndungsdatei der Polizei ergab eine Ausschreibung zur Untersuchungshaft. Demnach erschien der Beschuldigte, trotz ordnungsgemäßer Ladung, nicht zur angesetzten Hauptverhandlung wegen des Verstoßes nach dem Betäu-bungsmittelgesetz, hier des gewerbsmäßigen unerlaubten Handels in mehreren Fällen. Da ihm im Falle einer Verurteilung eine nicht empfindliche Bestrafung erwartet, wurde durch das Amtsgericht Halle/Saale am 8. November 2023 der Untersuchungshaftbefehl erlassen. Die Beamten eröffneten dem irakischen Staatsangehörigen den Haftbefehl, nahmen ihn fest und mit zur Dienststelle. In den Diensträumen wurden bei der Durchsuchung des Festgenommenen mehrere betäubungsmittelähnliche Substanzen aufgefunden, die die Einsatzkräfte zur Sicherung eines weiteren Strafverfahrens sicherstellten. Nach fernmündlicher Rücksprache mit dem zuständigen Amtsgericht führten die Bundespolizisten den Mann dem Bereitschaftsrichter vor, der die Haft kurze Zeit später bestätigte. So wurde der Polizeipflichtige gegen 21:40 Uhr an die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt übergeben, wo er bis zur nächsten Hauptverhandlung verbleibt. Weiterhin ersuchte die Ausländerbehörde Saalekreis den aktuellen Aufenthaltsort des Verhafteten, da er seit Januar dieses Jahres zur Ausreise verpflichtet ist und seither kein gültiges Ausweispapier besitzt. Die ausschreibende Behörde wurde über den aktuellen Aufenthaltsort durch die Bundespolizisten informiert. Ihm droht wiederum ein erneutes Strafverfahren wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln.

