BPOLI MD: Erfolgreiche Öffentlichkeitsfahndung der Bundespolizei: Exhibitionist identifiziert

Magdeburg (ots)

Am vergangenen Freitag, den 1. Dezember 2023 baten die Ermittler der Bundespolizei die Bevölkerung um Unterstützung. Mittels einer Öffent-lichkeitsfahndung suchten die Beamten nach einem Mann, welcher be-reits am 7. April dieses Jahres eine 20-jährige Frau sexuell belästigt hatte. Der Geschädigten fiel der Tatverdächtige in den späten Abendstunden bereits im Personentunnel auf. Dieser begab sich mit ihr auf Bahnsteig 2 des Magdeburger Hauptbahnhofes. Während des Einsteigevorgangs in einen bereitstehenden Regionalexpress, welcher in Richtung Köthen fahren sollte, rempelte der Mann die junge Frau an und setzte sich anschließend in die gegenüberliegende Sitzgruppe. Er öffnete seine Hose, zeigte der jungen Frau sein Geschlechtsteil, spielte daran herum und hielt die gesamte Zeit Blickkontakt zu der schockierten Frau. Diese wechselte daraufhin unverzüglich das Zugabteil. Der bisher Unbekannte versuchte sie hierbei noch aufzuhalten und verfolgte die Geschädigte in den letzten Wagen. Nachdem die Frau den Notruf wählte, verließ der Tatverdächtige den Zug und flüchtete in unbekannte Richtung. Um die Identität des Tatverdächtigen festzustellen, wurde vom Amtsgericht Magdeburg per Beschluss die Veröffentlichung der Fotos des Verdächtigen angeordnet und am vergangenen Freitag entsprechend publiziert. Mit Erfolg! Am Nikolaustag meldete sich eine Zeugin und konnte Angaben zu dem Gesuchten machen. Hierbei handelte es sich um einen 26-jährigen Afghanen, welcher sich am Nachmittag des 6. Dezember mit seinem Anwalt bei der Bundespolizei stellte und die beschriebenen Taten zugab. Entsprechend kann er dafür nun zur Rechenschaft gezogen wer-den. Die Bundespolizei bedankt sich nochmals ausdrücklich bei der couragierten Zeugin.

