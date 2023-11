Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfall mit zwei leicht verletzten Personen

Singen, Lkr. Konstanz (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagabend, gegen 18.40 Uhr, an der Kreuzung Am Graben, Alemannenstraße und Koloniestraße ereignet hat, haben sich zwei Personen leichte Verletzungen zugezogen. Ein 31-Jähriger wollte mit einem Seat Ateca von der Straße Am Graben auf die Alemannenstraße einbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit einem VW Polo einer 44-jährigen Autofahrerin, die dem Seat entgegenkam. Der Seat-Fahrer und die Fahrerin des Polos zogen sich leichte Verletzungen zu und wurden mit eintreffenden Rettungswagen zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Ein Abschleppdienst kümmerte sich anschließend um den Abtransport der mit rund 17.000 Euro beschädigten Autos.

