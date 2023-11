Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Reichenau, Lkr. Konstanz) Mit Zigarette im Bett eingeschlafen - Bettdecke in Brand geraten

Reichenau, Lkr. Konstanz (ots)

Zu einem Feuerwehr- und Rettungswageneinsatz ist es am Montagabend, kurz nach 21 Uhr, in einer Einrichtung in der Feuersteinstraße gekommen. Ein dort untergebrachter 44-Jähriger hatte in seinem Zimmer geraucht und war dann mit der noch glühenden Zigarette auf dem Bett eingeschlafen. Die Zigarette versengte daraufhin die Bettdecke, was zu einer erheblichen Rauchentwicklung führte und einen im Raum installierten Brandmelder auslöste. Zwei im Gebäude anwesende Betreuer reagierten sofort, evakuierten den durch den ausgelösten Rauchmelder bereits wach gewordenen 44-Jährigen aus dem Zimmer und löschten die in Brand geratene Bettdecke noch vor dem Eintreffen der mit sechs Fahrzeugen und 25 Mann anrückenden Feuerwehr. Der 44-Jährige und die beiden Betreuer wurden wegen Verdacht einer Rauchgasintoxikation vorsorglich zur weiteren Untersuchung in das Klinikum nach Konstanz gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell