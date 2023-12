Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Mann mit Haftbefehl, 750 Euro Falschgeld, vier Geldkarten von anderen Personen und Drogen gestellt

Halle/ Saale (ots)

Am Freitag, den 8. Dezember 2023 kontrollierte eine Streife im Hauptbahnhof Halle/Saale um 06:30 Uhr einen 41-jährigen Mann. Die Abfrage seiner Personalien im Fahndungsbestand der Polizei ergab, dass der Deutsche per Vollstreckungshaftbefehl durch die Staatsanwaltschaft Magdeburg gesucht wurde. Demnach hatte ihn das Amtsgericht Magdeburg im Juni dieses Jahres wegen Diebstahls und versuchter Nötigung zu einer Geldstrafe von 2400 Euro oder 120 Tage Ersatzfreiheitstrafe verurteilt. Der Mann zahlte 760 Euro, danach blieben weitere Zahlungen aus. Da er sich trotz Ladung auch nicht dem Haftantritt stellte, erging am 29. November 2023 der Haftbefehl. Diesen eröffneten die Bundespolizisten den Gesuchten, nahmen ihn fest und zunächst mit zum Bundespolizeirevier. Bei der sich anschließenden Durchsuchung des bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung Getretenen stellten die Bundespolizisten vier Geldkarten von anderen Personen, fünfzehn 50-Euroscheine Falschgeld sowie eine betäubungsmittelähnliche Substanz fest und sicher. Zuständigkeitshalber informierten sie aufgrund der Funde die Landespolizei, welche den Sachverhalt übernahm. Hierzu erwarten ihn die entsprechenden Strafanzeigen. Da er die Restgeldstrafe in Höhe von 1640 Euro nicht aufbringen kann, wird er nach Abschluss aller polizeilicher Maßnahmen an eine Justizvollzugsanstalt übergeben, wo er vermutlich die nächsten 82 Tage,- und damit auch Weihnachten, verbringen wird.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell