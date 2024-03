Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Lkr. Tuttlingen) Unfall auf der Kreuzung Hauptstraße/Liststraße (08.03.2024)

Trossingen (ots)

Am Freitagmittag hat sich auf der Kreuzung Hauptstraße/Listestraße ein Unfall ereignet. Ein 30-jähriger Seat-Fahrer bog von der Hauptstraße nach links in die Liststraße ab und kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten 17-jährigen Rollerfahrer, der einen Zusammenstoß trotz Vollbremsung nicht mehr verhindern konnte. Glücklicherweise blieb der 17-Jährige dabei unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von je rund 1.500 Euro. Der Roller war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

