Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Trickdiebstahl durch falschen Handwerker- Polizei bittet um Zeugenhinweise (06.03.2024)

Donaueschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Am Mittwochvormittag gegen 11 Uhr ist es in der Buchhaldenstraße zu einem Trickdiebstahl durch einen "falschen Handwerker" gekommen. Ein unbekannter Mann nutzte die Abwesenheit der dort arbeitenden "echten" Handwerker aus und gab sich gegenüber einer 85-Jährigen als einer von ihnen aus. Unter dem Vorwand einen möglichen Wasserschaden in der Wohnung überprüfen zu müssen, gelangte er in die Wohnung der Frau. Hier entwendete der Unbekannte mehrere hundert Euro Bargeld. Erst am Abend stellte die Frau das Fehlen des Geldes fest und informierte am Tag darauf die Polizei.

Zu dem unbekannten Täter liegt der Polizei folgende Beschreibung vor:

Männlich, etwa 180 cm groß, kräftige Statur. Bekleidet war der Mann mit einem grauen Arbeitsanzug.

Zeugen, denen der Mann am Mittwoch in der Buchhaldenstraße aufgefallen ist, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Donaueschingen, unter Tel. 0771 83783-0, zu melden.

Die Polizei warnt nochmals eindringlich davor, fremde Personen in die Wohnung zu lassen und rät zu besonderer Vorsicht bei Handwerkern, die unaufgefordert plötzlich vor der Tür stehen und Einlass fordern. Schließen Sie die Tür und halten zunächst Rücksprache mit einer Person Ihres Vertrauens! Hinweise, um sich vor unseriösen Handwerken zu schützen, bekommt man bei den Präventionsstellen der örtlichen Polizei und im Internet unter www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell