POL-KN: (Dietingen, Lkr. Rottweil) Unfall an der Einmündung Bachstraße/Rottweiler Straße - Autofahrerin leicht verletzt (07.03.2024)

Dietingen (ots)

Eine leicht verletzte Autofahrerin und zwei Autos mit Totalschaden sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstagabend auf der Einmündung der Bachstraße auf die Rottweiler Straße ereignet hat. Eine 23-jährige Seat-Fahrerin bog von der Rottweiler Straße nach links auf die Bachstraße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden BMW eines 18-Jährigen. Die Frau erlitt bei der Kollision Verletzungen. Ein Rettungswagenbrachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Sowohl an dem Seat als auch an dem BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 20.000 Euro. Abschleppdienste kümmerten sich um die demolierten Autos.

