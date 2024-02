POL-ESW: Pressebericht vom 21.02.2024 (2)

Polizei Eschwege

54 hochwertige Fahrräder gestohlen

Wie erst zu Beginn dieser Woche der Polizei in Eschwege mitgeteilt wurde, kam es bereits in der Nacht vom 12.02. auf den 13.02.2024 zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls von mehreren hochwertigen Fahrrädern aus einem Lkw. Der 50-jährige thüringische Fahrer eines Sattelzuges einer Spedition aus Bayern stellte sein Gespann am 12.02.2024 gegen 17:25 Uhr auf einem Parkplatz unweit der A44-Ausfahrt Waldkappel ab und übernachtete im Führerhaus. Am Morgen des 13.02.2024 setzte er seine Fahrt gegen 04:30 Uhr fort. Erst am Zielort in Gelsenkirchen gegen 08:30 Uhr angekommen stellte er beim Abladen fest, dass die Sicherung der Türen des Aufliegers gebrochen war und 54 einer noch nicht genau bekannten Gesamtanzahl hochwertiger Fahrräder fehlten. Unter den entwendeten Fahrrädern im Gesamtwert von 100.000 EUR befanden sich auch mehrere E-Bikes. Von dem Diebstahl will der Fahrer, der allein mit dem Lkw unterwegs war, nichts mitbekommen haben. Die Polizei Gelsenkirchen hat Spuren am Lkw gesichert und wertet diese nun aus. Unterstützt wird sie von der Kriminalpolizei aus Eschwege, die um Hinweise unter 05651 925-0 bittet.

Polizei Sontra

Scheiben eingeworfen

Unbekannte beschädigten in der Zeit vom 13.02.2024, 16:00 Uhr bis heute, 10:45 Uhr drei Fensterscheiben im Kellergeschoss einer ehemaligen Gaststätte in der Sontraer Jahnstraße. Offenbar warfen die Täter mit Steinen oder Ästen gegen die Scheiben.

Hinweise bitte an die Polizeistation Sontra unter 05653 9766-0.

