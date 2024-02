Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 19.02.24

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfallflucht

Nachträglich angezeigt wurde noch eine Unfallflucht, die sich am vergangenen Freitag, 16.02.24 auf dem Rewe-Parkplatz in der Bahnhofstraße Wanfried ereignet hat. Zwischen 08:00 Uhr und 10:00 Uhr wurde ein dort geparkter Pkw Mercedes auf der gesamten linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Sachschaden wird mit ca. 5000 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Wildunfall

Um 04:55 Uhr befuhr heute früh ein 43-Jähriger aus Eschwege mit seinem Pkw die L 3403 zwischen Oberhone und Reichensachsen, als ein Reh auf die Fahrbahn sprang. Der 43-Jährige konnte dem Tier noch ausweichen, touchierte dabei aber die Leitplanke mit dem Fahrzeug, wodurch ein Sachschaden von ca. 1100 EUR entstand.

Polizei Witzenhausen

Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen dem 17.02.24, 19:00 Uhr und dem 18.02.24, 08:35 Uhr wurde in der Straße "Am Altersheim" in Witzenhausen ein älterer blauer Ford Focus beschädigt. Bei dem Auto wurden die Seitenscheiben und die Heckscheibe durch Unbekannte eingeschlagen.Sachschaden: ca. 2500 EUR. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell