POL-ESW: Pressebericht vom 16.02.2024

Parkrempler

Beim Ausparken beschädigte ein 85-jähriger Pkw-Fahrer am gestrigen Donnerstag um 10:30 Uhr den geparkten Pkw einer 38-Jährigen auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts im Bad Sooden-Allendörfer Städtersweg. Beide Fahrer kommen aus dem Landkreis Eichsfeld. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 450,00 EUR. Um 11:45 Uhr beschädigte ein 83-jähriger Pkw-Fahrer aus Eschwege den geparkten Pkw eines 49-jährigen Eschwegers in der Straße "Wendische Mark" (Eschwege) beim Ausparken leicht. Es entstand geringer Sachschaden am geparkten Fahrzeug. Die alarmierte Polizei informierte die Fahrer der jeweiligen geparkten Fahrzeuge, sodass die Schadensregulierung unter den Beteiligten nunmehr ordnungsgemäß stattfinden kann und niemand auf seinem Schaden sitzen bleibt.

Poller angefahren und geflohen

Gegen einen Poller fuhr eine 83-jährige Pkw-Fahrerin aus Hessisch-Lichtenau am 15.02.2024 um 13:00 Uhr in Eschwege am Obermarkt, wodurch ein Sachschaden i.H.v. 500 EUR entstand. Sie entfernte sich zunächst unerlaubt von der Unfallstelle, konnte jedoch später zuhause angetroffen werden. Sie muss nun für den Schaden aufkommen. Weiterhin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Auffahrunfall

Zu spät bemerkte gestern um 14:50 Uhr ein 67-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Schwalm-Eder-Kreis, dass der ihm auf der B27 zwischen Wehretal-Reichensachen und Eschwege-Niddawitzhausen vorausfahrende 60-Jährige aus Hessisch-Lichtenau mit seinem Pkw stark abbremste. Es kam zum Auffahrunfall. Grund für die Abbremsung war ein wiederum vorausfahrendes Baustellenfahrzeug, das von einem 58-Jährigen aus dem Unstrut-Hainich-Kreis gesteuert wurde und aufgrund einer beabsichtigten Abbiegung verzögerte. Es entstand ein Sachschaden i.H.v. 800 EUR.

Fahren unter Alkoholeinfluss, Nutzung eines Geräts zur Warnung vor Verkehrsüberwachungen, Unfallflucht

Kurz nach 0 Uhr am 16.02.2024 kontrollierte die Polizei auf einem Parkplatz in Bad Sooden-Allendorf einen 38-jährigen Pkw-Fahrer aus Eschwege. Kurz nach dem Anhalten konnten die kontrollierenden Beamten Alkoholgeruch feststellen. Zudem wurde ein betriebsbereites Gerät, das der Warnung vor Verkehrsüberwachungsmaßnahmen dient, entdeckt. Weiterhin wies das Fahrzeug des Mannes Unfallspuren auf, die auf einen offenbar noch nicht gemeldeten Verkehrsunfall hindeuten. Der 38-Jährige räumte ein, am 13.02.2024 gegen 15:30 Uhr auf der L3424 in Richtung Langenhain von Eschwege kommend an der Einmündung des Langenhainer Weges zum Höhenweg von der Fahrbahn abgekommen und mit dem Pkw gegen die Schutzplanke geraten zu sein. Die Ermittlungen zur genauen Unfallörtlichkeit sowie zum Hergang dauern an. Der Mann verweigerte während der Kontrolle einen Atemalkoholtest, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Das o.g. Warn-Gerät wurde sichergestellt. Der Mann muss sich nun in mehreren Verfahren wegen Führens eines Kfz unter Alkoholeinfluss, verbotswidrigen Betreibens eines Geräts zur Anzeige von Verkehrsüberwachungsmaßnahmen sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.

Wildunfall

Am heuten Freitag gegen 07:05 Uhr befuhr ein 61-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Unstrut-Hainich-Kreis die B249 aus Richtung Wanfried in Richtung Meinhard-Frieda, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn querte. Trotz Gefahrenbremsung kam es zur Kollision zwischen dem Tier und dem Fahrzeug. Das Reh lief anschließend in ein Waldstück, wo es der verständigte Jagdpächter suchen wird. Am Fahrzeug entstand Sachschaden i.H.v. 800 EUR.

Im Vorbeifahren gestreift

Gegen 09:25 Uhr bog eine 75-jährige Ringgauerin aus dem Birkengrund in Eschwege in die Boyneburger Straße ein. Dabei nahm sie Kurve offenbar etwas zu eng und streifte im Vorbeifahren das geparkte Fahrzeug eines 65-Jährigen aus Bad Sooden-Allendorf. Dieser wurde von der Polizei informiert, sodass die Schadensregulierung unter den Beteiligten nunmehr ordnungsgemäß stattfinden kann und niemand auf seinem Schaden sitzen bleibt. Sachschaden: 1.500 EUR.

Beim Überholen Gegenverkehr gefährdet

Gegen 07:30 Uhr befuhr am gestrigen Donnerstag ein 42-jähriger Lkw-Fahrer aus dem Unstrut-Hainich-Kreis die B27 aus Richtung Bad Sooden-Allendorf-Kleinvach kommend in Richtung Eschwege-Albungen. In Höhe eines Parkplatzes überholte er einen weiteren Lkw auf der dortigen Doppelspur. Als sich die Überholspur dem Ende neigte, zog der überholende Lkw wieder auf die rechte Spur. Der überholte derzeit unbekannte Lkw-Fahrer musste stark bremsen, um einen Zusammenstoß mit dem überholenden Lkw zu vermeiden. Zudem befuhr der 42-Jährige mit seinem Sattelzug beim Wiedereinscheren die Sperrfläche und geriet teilweise in den Gegenverkehr. Der Fahrer des überholenden Lkw konnte nach dem Fahrmanöver angehalten und kontrolliert werden. Der zweite Lkw setzte seine Fahrt fort, ohne dass seine Personalien festgestellt werden konnten. Zu diesem Vorfall werden Zeugen gesucht, die den Überholvorgang beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei in Eschwege erbeten unter 05651 925-0.

Polizei Sontra

Mit Lkw festgefahren

Ein 24-jähriger Lkw-Fahrer aus Polen befuhr gestern um 18:30 Uhr die L3249 von Sontra-Diemerode kommend in Richtung Waldkappel-Eltmansee. Er kam von der befestigten Straße ab, touchierte einen Leitpfosten und fuhr sich auf dem unbefestigten Randstreifen fest. Hierbei wurde die obere Teerdecke beschädigt. Schaden: 1.000 EUR.

Zerkratzte Stoßstange

Unbekannte haben in der Zeit vom 14.02.2024 17:00 Uhr bis 15.02.2024 20:00 Uhr in Sontra in der Niederstadt offenbar mit einem spitzen Gegenstand die hintere Stoßstange des Pkws einer 54-Jährigen aus Sontra zerkratzt und dadurch einen Schaden i.H.v. 1.000 EUR verursacht.

Rüttelstampfer entwendet

Von einem Lagerplatz im Husarenpark in Sontra entwendeten Unbekannte in der Zeit vom 15.01.2024 bis heute Morgen 08:00 Uhr einen Rüttelstampfer im Wert von ca. 2.300 EUR.

Hinweise in beiden Fällen bitte an die Polizeistation Sontra unter 05653 9766-0.

Polizei Witzenhausen

In Graben gerutscht

Gestern Abend gegen 19:50 Uhr befuhr eine 61-Jährige aus Witzenhausen mit ihrem Pkw die L3302 aus Richtung Witzenhausen-Ziegenhagen kommend in Fahrtrichtung Stiedenrode. Bei dem Versuch, auf einen angrenzenden Feldweg zu fahren, rutschte der Pkw in einen Graben, wodurch im Bereich der hinteren Stoßstange leichter Sachschaden entstand. Der Pkw musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

