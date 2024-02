Polizei Eschwege

POL-ESW: Trickdiebstahl +++ Vorfahrt missachtet

Eschwege (ots)

Trickdiebstahl

Auf dem Kauflandparklatz in der Thüringer Straße in Eschwege ereignete sich heute Morgen ein Trickdiebstahl zum Nachteil einer 83-Jährigen aus Eschwege. Zwischen 10:15 Uhr und 10:30 Uhr wurde sie auf dem Parkplatz von einem ihr unbekannten Mann angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Zuvor hatte sie ihren Einkauf samt Geldbörse auf den Beifahrersitz abgelegt und den Wagen nicht verschlossen, während sie den Einkaufswagen zum Unterstand zurück schob, der sich in unmittelbarer Nähe zum Auto befand. Durch das ablenkende Gespräch bemerkte sie nicht, dass ein zweiter Täter das Portmonee aus ihrem Auto entwendete. Schaden: ca. 150 EUR.

Beschreibung des (ablenkenden) Täters: ca. 40 - 50 Jahre alt; mittelbraune kurze Haare, europäisches Aussehen, jedoch mit unbekannten Akzent. Eine Beschreibung des zweiten Täters war nicht möglich.

Hinweise nimmt die Polizei Eschweger Polizei unter 05651/9250 entgegen.

Vorfahrt missachtet

Um 06:23 Uhr befuhr heute Morgen ein 53-Jähriger aus Bottrop die B 27 von Eschwege kommend in Richtung Sontra und beabsichtigte nach links auf die B 400 abzubiegen. Beim Abbiegen übersah er den Pkw eines 47-Jährigen aus Herleshausen, der auf der B 27 in Richtung Eschwege unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge derart beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Die Fahrer blieben unverletzt.

