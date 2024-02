Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 15.02.2024

Eschwege (ots)

Diebstahl von Autoteilen und Überwachungskameras sowie Einbruch in Gartenhütte

Zwischen dem 13.02.2024 17:00 Uhr und dem 14.02.2024 06:30 Uhr entwendeten Unbekannte auf dem Gelände eines Autohandels in der Straße "Im Lindenhof" in Wehretal-Reichensachsen eine Überwachungskamera sowie Autoteile eines Pkw. Dazu überstiegen die Täter den Zaun jenes Autohandels und entfernten gewaltsam mehrere Katalysatoren von dort abgestellten Pkws. Die gestohlenen Autoteile und die Kamera haben einen Gesamtwert von ca. 1.100,00 EUR. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang unbekannt.

Unweit dieses Tatorts kam es in selbiger Straße zwischen dem 13.02.2024 18:00 Uhr und dem 14.02.2024 17:45 Uhr zu einem Einbruch in eine Gartenhütte, bei dem mehrere Gartengeräte sowie ein Solar-Element entwendet wurden. Der entstandene Sachschaden liegt bei 200,00 EUR, der Wert des Stehlguts bei 500,00 EUR.

Beide Tatorte wurden kriminaltechnisch untersucht. Die Auswertung der gesicherten Spuren dauert an.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Eschwege unter 05651 925-0.

Pkws beim Einparken bzw. Vorbeifahren beschädigt

Das Kennzeichen eines geparkten Fahrzeugs touchierte ein 61-jähriger Pkw-Fahrer aus Wehretal, als er am gestrigen Valentinstag gegen 10:30 Uhr in der Straße "Alter Steinweg" in Eschwege einparken wollte. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 100,00 EUR.

Fast zeitgleich befuhr ein 57-Jähriger aus Eschwege die Neustadt. Dabei blieb er mit seinem Pkw am Spiegel eines ordnungsgemäß geparkten Fahrzeugs einer 70-Jährigen aus Eschwege hängen, wodurch ein Sachschaden i.H.v. ca. 750,00 EUR entstand.

In beiden Fällen wurde die Polizei durch die Unfallverursacher verständigt. Die Fahrer der geparkten Fahrzeuge waren nicht anwesend und wurden von der Polizei informiert, sodass die Schadensregulierung unter den Beteiligten nunmehr ordnungsgemäß stattfinden kann und niemand auf seinem Schaden sitzen bleibt.

Fahrzeuge angefahren und geflohen

Ohne sich um den entstandenen Schaden an der Stoßstange des Pkws eines 49-Jährigen aus Eschwege zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle in der Eschweger Brückenstraße. Das Fahrzeug wurde am 12.02.2024 gegen 18:00 Uhr ordnungsgemäß geparkt und am 14.02.2024 gegen 11:00 Uhr beschädigt vorgefunden.

Beschädigt wurde weiterhin der Pkw einer 64-Jährigen aus der Gemeinde Meißner, als sie gestern gegen 12:00 Uhr ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz des Kaufland-Marktes in der Thüringer Straße in Eschwege abstellte. Als sie nach 20 Minuten zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie Beschädigungen an der Heckklappe ihres Fahrzeugs fest. Der Sachschaden wird auf 500,00 EUR beziffert.

Erkenntnisse zu den Verursachern gibt es beiden Fällen nicht. Hinweise bitte an die Polizeistation Eschwege unter 05651 925-0.

Wildunfall

Mit einem Fuchs kollidierte ein 58-Jähriger aus Meinhard mit seinem Pkw bereits am 13.02.2024 um 19:30 Uhr auf der L3424 zwischen Hitzelrode und Neuerode, wie der Polizei erst gestern Nachmittag mitgeteilt wurde. Das Tier verschwand in einem angrenzenden Waldstück. Die genaue Sachschadenshöhe am Pkw ist nicht bekannt.

Zwei Ladendiebe festgenommen und Betäubungsmittel gefunden

Auffällig verhielten sich zwei 21-Jährige aus Sontra am gestrigen Mittwoch gegen 12:50 Uhr im Eschweger Kaufland. Wie eine Überprüfung durch die Mitarbeiter des Marktes ergab, entwendeten die beiden Männer SD-Karten, Tiernahrung, eine Taschenlampe, einen Lufterfrischer und Energydrinks im Gesamtwert von 180,00 EUR. Die alarmierte Polizei fand in einer von einem der Beteiligten mitgeführten Tasche eine kleine Menge Marihuana.

Die beiden Männer müssen sich nun in einem Strafverfahren wegen Ladendiebstahls und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Polizei Sontra

Sprengung eines Zigarettenautomaten

Unbekannte haben vermutlich in der Nacht zum Valentinstag einen Zigarettenautomaten in der Brodbergstraße in Sontra aufgesprengt. Dabei gelangten sie an bislang unbekannte Mengen Zigaretten und Bargeld. Die Explosion richtete einen Schaden i.H.v. 2.000,00 EUR an. Der Tatort wurde kriminaltechnisch untersucht. Dabei konnten Hinweise auf eine Sprengung erlangt werden. Die Auswertung der gesicherten Spuren dauert an.

Mehrere Anwohner wollen gegen 02:00 Uhr des 14.02.2024 einen lauten Knall gehört haben, wie eine Nachbarschaftsbefragung ergab. Die Polizei, die erst am Vormittag über den beschädigten Automaten informiert wurde, geht davon aus, dass der Knall mit dem gesprengten Automaten in Zusammenhang steht.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Eschwege unter 05651 925-0.

Von Fahrbahn abgekommen und überschlagen

Gegen 16:35 Uhr ereignete sich gestern ein Verkehrsunfall auf der Verbindungsstraße zwischen Sontra-Ulfen und Ringgau-Renda mit einem beteiligten Pkw, bei dem die 23-jährige Pkw-Fahrerin leicht verletzt wurde. In einer Rechtskurve kam sie mit ihrem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und überschlug sich drei Meter hangabwärts, bis das Fahrzeug auf einem Feld auf dem Dach liegenblieb. Die Fahrerin kam in ein Krankenhaus, konnte jedoch vorher den Abtransport ihres Fahrzeugs, an dem 8.000,00 EUR Sachschaden entstand, noch organisieren.

Polizei Witzenhausen

Zusammenstoß beim Einparken

In Witzenhausen in der Kasseler Landstraße kam es am 14.02.2024 gegen 11:15 Uhr auf einem Firmenparkplatz zu einem Verkehrsunfall. Hierbei übersah ein 39-jähriger Ukrainer, der mit seinem Lkw mit Anhänger einparken wollte, den Pkw einer 35-Jährigen aus Sontra. Verletzt wurde niemand. Die Fahrzeuge waren noch fahrbereit. Der Sachschaden beträgt 400,00 EUR.

Mercedes-Stern geklaut

Am 14.02.2024 zwischen 06:30 Uhr und 13:30 Uhr rissen Unbekannte den Mercedes-Stern aus der Kugelhalterung auf der Motorhaube des Fahrzeugs einer 41-jährigen Witzenhäuserin. Zu den Tätern gibt es bislang keine Erkenntnisse. Hinweise bitte an die Polizeistation Witzenhausen unter 05542 9304-0

Verkehrsunfall wegen Fuchs

Am 14.02.2024 befuhr eine 61-Jährige aus Großalmerode mit ihrem Pkw die B451 aus Fahrtrichtung Hundelshausen kommend in Fahrtrichtung Witzenhausen, als plötzlich ein Fuchs auf die Fahrbahn lief. Beim Versuch, diesem auszuweichen, kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet rechtsseitig in den Straßengraben. Da sie sich dort im Schlamm festfuhr, musste das Fahrzeug abgeschleppt werden. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden i.H.v. 500,00 EUR.

Pressestelle PD Werra-Meißner, POK Loll

