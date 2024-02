Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 14.02.24

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Vorfahrt missachtet

Um 05:55 Uhr befuhr heute Morgen ein 42-Jähriger aus Eschwege den "Schützengraben" in Eschwege und beabsichtigte im Kreuzungsbereich nach links auf die Niederhoner Straße abzubiegen. Zur Unfallzeit war die dortige Ampelanlage noch nicht in Betrieb. Beim Abbiegen übersah der 42-Jährige den von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Pkw, der von einem 20-jährigen Eschweger gefahren wurde, wodurch es zum Zusammenstoß mit einem Sachschaden von ca. 12.000 EUR kam. Die Fahrer bleiben unverletzt.

Gegen Laterne gefahren

Um 11:00 Uhr befuhr gestern Vormittag ein 52-Jähriger aus Wanfried mit einem Lkw die B 452 von Reichensachsen kommend in Richtung Eschwege. Dabei geriet er in Höhe des Schwimmbades mit dem Lkw nach rechts von der Fahrbahn ab und gegen eine dortige Straßenlaterne. Die Laterne wurde dadurch zerstört, die Stadtwerke entsprechend informiert. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 8000 EUR.

Von Fahrbahn abgekommen

Um 12:15 Uhr befuhr gestern Mittag eine 41-Jährige aus Erfurt mit ihrem Pkw die B 7 zwischen Oetmannshausen und Bischhausen. Abgelenkt von einem mitfahrenden Kind, drehte sich die 41-Jährige um, wodurch sie zu weit nach rechts lenkte und mit dem Auto von der Fahrbahn abkam. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR.

Unfallflucht

Auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in der Straße "In der Werraaue" in Wanfried ereignete sich am gestrigen Vormittag eine Unfallflucht. Zwischen 07:00 Uhr und 13:00 Uhr wurde ein dort geparkter silberner VW Golf im Bereich des rechten Außenspiegels angefahren, wodurch ein Sachschaden von ca. 250 EUR entstand. Hinweise: 05651/9250.

Wildunfall

Um 19:14 Uhr befuhr gestern Abend ein 38-Jähriger aus der Gemeinde Ringgau mit einem Pkw die L 3245. In der Gemarkung von Weißenborn kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das durch den Aufprall tödlich verletzt wurde. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 2000 EUR.

Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Schriftlich angezeigt wurde eine Sachbeschädigung in der Unterführung der Bahnlinie / B 27 in der Bahnhofstraße in Bad Sooden-Allendorf. Unbekannte haben die dort gefliesten Wände mit politischen Parolen und Graffitis besprüht, wonach ein Sachschaden von ca. 1000 EUR entstand. Der genaue Tatzeitpunkt steht nicht fest und dürfte bis Anfang Februar zurückliegen. Hinweise: 05652/9279430.

Illegale Abfallbeseitigung

Durch Zeugen wurden gestern Morgen in der Gemarkung von Bad Sooden-Allendorf eine Vielzahl von gebrauchten Babywindeln aufgefunden. Zwischen Bad Sooden-Allendorf und Orferode im Flurbereich "Am Brautbett" haben Unbekannte ca. 60 gebrauchte Babywindeln neben einem Waldweg eine Böschung hinab geworfen. Die Polizeistreife fand zudem noch Feuchttücher und leere Capri-Sonne-Päckchen bei den entsorgten Windeln, die dort zwischen dem vergangenen Samstag (10.02.) und gestern Morgen dort beseitigt wurden. Durch die Polizei wird ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. Hinweise: 05652/9279430.

Polizei Sontra

Fahren unter dem Einfluss illegaler Drogen

Um 17:30 Uhr wurde am gestrigen Nachmittag ein 29-Jähriger aus Sontra in der Straße "Niedertor" in Sontra mit seinem Pkw angehalten und durch die Polizei kontrolliert. Dabei ergab sich der Verdacht auf den Konsum illegaler Drogen, der durch einen Test, der positiv auf THC verleif, bestätigt wurde. Die Weiterfahrt wurde untersagt; eine Blutentnahme angeordnet.

Sachbeschädigung

Um 18:56 Uhr wurde gestern Abend die Eingangstür des Bahnhofgebäudes beschädigt. Zur Tatzeit hielten sich ein Mädchen und ein Junge am Sontraer Bahnhof auf, wobei das Mädchen mehrfach gegen die Tür trat. Der Sachschaden wird mit ca. 100 EUR angegeben. Hinweise: 05653/97660.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

