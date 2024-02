Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 13.02.24

Eschwege (ots)

Gegen Leitplanke gefahren

Um 17:39 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 67-jährige Eschwegerin die B 249 von Grebendorf kommend in Richtung Eschwege. Aufgrund eines medizinischen Notfalls fuhr sie mit dem Auto plötzlich auf die Gegenfahrbahn und streifte dort mit dem Fahrzeug die Leitplanke. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR. Die Fahrerin wurde aufgrund ihres gesundheitlichen Zustandes in das Krankenhaus gebracht.

Auf der Fahrt von Eschwege in Richtung Albungen (B 27) kam gestern Mittag, um 13:36 Uhr, ein 31-Jähriger aus Neu-Eichenberg mit seinem Pkw ebenfalls von der Straße ab, wodurch er mit dem Auto gegen die Leitplanke fuhr. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1700 EUR.

Wildunfälle

Um 07:27 Uhr befuhr heute Morgen eine 34-jährige Pkw-Fahrerin aus Mühlhausen L 3244 in Richtung Eschwege. In der Gemarkung von Wanfried kam es zum Zusammenstoß mit einem Wildschwein, welches anschließend weiter lief. Der Sachschaden am Pkw wird auf ca. 500 EUR geschätzt.

Mit einem Hasen kollidierte gestern Abend, um 20:31 Uhr, ein 28-Jähriger aus Wanfried, der mit seinem Pkw vom "Hoheneicher Rondell" in Richtung Reichensachsen unterwegs war. Der Hase überlebte den Zusammenprall nicht; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Fahren unter dem Einfluss illegaler Drogen

Um 08:00 Uhr wurde heute Morgen in der Straße "Stedigsrain" in Eschwege ein 41-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Meinhard durch die Polizei kontrolliert. Dabei ergab sich der Verdacht auf den Konsum illegaler Drogen, was ein durchgeführter Test, der positiv auf THC verlief, bestätigte. Die Weiterfahrt wurde untersagt; eine Blutentnahme durchgeführt.

In der Marktstraße in Wanfried wurde gestern Nachmittag, um 14:45 Uhr, ein 28-Jähriger aus Wanfried auf einem E-Scooter fahrend durch die Polizei angehalten und kontrolliert. Auch hier wurde festgestellt, dass der 28-Jährige unter dem Einfluss illegaler Drogen fuhr. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.

Polizei Sontra

Auffahrunfall

Um 08:20 Uhr befuhr heute Morgen ein 44-Jähriger aus Eisenach mit seinem Pkw die B 400 in Richtung Kreisverkehr "Blinde Mühle". Dort musste er verkehrsbedingt abbremsen, was der 49-Jährige aus Saterland zu spät bemerkte und mit seinem Lkw noch ganz leicht auf den Pkw auffuhr. Der Sachschaden wird mit ca. 500 EUR angegeben.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfall beim Rangieren

Um 06:38 Uhr befuhr heute Morgen ein 58-Jähriger aus Großalmerode mit einem Pkw die Teichstraße in Großalmerode in Richtung Steinweg. Beim Rangieren übersah der Fahrer einen Steinpoller, der beim Aufprall aus der Verankerung gerissen wurde. Der Sachschaden am Pkw wird mit 200 EUR angegeben.

Unfallflucht

Zwischen dem 11.02.24, 10:30 Uhr und dem 12.02.24, 12:45 Uhr wurde der Pkw eines 75-Jährigen aus Hessisch Lichtenau im vorderen linken Fahrzeugbereich angefahren und beschädigt. Der genaue Unfallort ist nicht bekannt. An dem Pkw - einem roten Kia - entstand ein Sachschaden von ca. 2500 EUR.

