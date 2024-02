POL-ESW: Pressebericht vom 09.02.2024 (2)

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Versuchter Einbruchdiebstahl Zwischen dem 07.02.2024 19:20 Uhr und 08.02.2024 08:50 Uhr versuchten unbekannte Täter, in den TEDi-Markt in der Eschweger Innenstadt einzubrechen. Sie scheiterten jedoch an der Stabilität der angegangenen Tür und hinterließen lediglich Hebelspuren und somit Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Eschwege unter 05651 925-0. Diebstahl Einen ...

mehr