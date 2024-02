Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 09.02.24

Sachbeschädigung an Fenster

In der vergangenen Nacht wurde eine Fensterscheibe im Akazienweg in Eschwege beschädigt. Gegen 03:35 Uhr warfen Unbekannte einen Stein gegen ein Fenster eines Mehrfamilienhauses. Dabei zerbrach die Verglasung, ebenfalls wurde das montierte Fliegengitter zerstört. Schaden: ca. 200 EUR. Hinweise: 05651/9250

Polizei Sontra

Über Steinbrocken gefahren

Um 21:26 Uhr befuhr gestern Abend ein 18-Jähriger aus Werra-Suhl-Tal die L 3251 zwischen Wommen und Neustädt. Aufgrund der Sichtverhältnisse sah der Fahrer einen auf der Straße liegenden Stein zu spät, zudem konnte er wegen des Gegenverkehrs auch nicht mehr ausweichen, so dass der Steinbrocken überfahren wurde. Dieser wurde anschließend einige Meter mit geschliffen, wodurch der Unterboden des Autos stark beschädigt wurde. Dadurch liefen auch Betriebsstoffe aus, worauf die örtliche Feuerwehr angefordert werden musste. Das Auto war daher nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden; der Sachschaden wird mit ca. 5000 EUR angegeben.

Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen dem 06.02.24, 22:00 Uhr und dem 07.02.24, 07:00 Uhr wurde in der Mainstraße in Sontra ein schwarzer Pkw BMW beschädigt. Unbekannte zerkratzten das in einer Hofeinfahrt geparkte Fahrzeug auf der Beifahrerseite, wodurch Sachschaden entstand. Hinweise nimmt die Polizei in Sontra unter 05653/97660 entgegen.

