POL-MFR: (1125) Mutmaßlicher Betäubungsmittelhändler festgenommen

Nürnberg (ots)

Am frühen Samstagmorgen (30.09.2023) wurde ein mutmaßlicher Betäubungsmittelhändler in der Nürnberger Innenstadt festgenommen. Der Jugendliche führte unter anderem Marihuana und Ecstasy mit sich.

Kurz nach Mitternacht fiel einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte ein junger Mann in der Nähe der Frauentormauer auf, welcher sich auffällig verhielt. In der daraufhin durchgeführten Kontrolle warf der Tatverdächtige eine Plastiktüte von sich. In der Tüte befanden sich circa 30 Gramm Marihuana sowie gut ein Dutzend Ecstasy-Tabletten. Bei der Durchsuchung des 15-jährigen Jugendlichen stellten die Beamten zudem Bargeld fest.

Die Betäubungsmittel und das mitgeführte Bargeld wurden sichergestellt.

Die zuständige Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth ordnete daraufhin die Durchsuchung der Wohnung des Jugendlichen im Landkreis Neustadt an der Aisch- Bad Windsheim an. Im Anschluss wurde der Jugendliche an seine Erziehungsberechtigten übergeben.

Der 15-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln verantworten.

