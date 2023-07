POL-WHV: Erfolgreiche Ermittlungen für die Polizei Varel - Ermittler entdecken eine Indoor-Plantage und beschlagnahmen Betäubungsmittel

Wilhelmshaven (ots) - Am Sonntag, 09.07.23, gegen 21:30 Uhr, wurde ein 23-jähriger Wilhelmshavener von fünf männlichen Personen im geschätzten Alter von 17 bis 20 Jahren an der Außentreppe zum "Cafe & Bar Celona" am ZOB in Wilhelmshaven zunächst in ein Gespräch verwickelt. Im Folgenden versuchte eine der Personen den mitgeführten Rucksack des Opfers zu entreißen. Während das Opfer nun im Gegenzug versuchte, den ...

