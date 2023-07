Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Raub am ZOB - Zeugen gesucht!

Wilhelmshaven (ots)

Am Sonntag, 09.07.23, gegen 21:30 Uhr, wurde ein 23-jähriger Wilhelmshavener von fünf männlichen Personen im geschätzten Alter von 17 bis 20 Jahren an der Außentreppe zum "Cafe & Bar Celona" am ZOB in Wilhelmshaven zunächst in ein Gespräch verwickelt. Im Folgenden versuchte eine der Personen den mitgeführten Rucksack des Opfers zu entreißen. Während das Opfer nun im Gegenzug versuchte, den Rucksack festzuhalten, wurde durch zwei weitere der Personen die am Körper getragene Bauchtasche des Opfers geöffnet und aus dieser das im Portemonnaie befindliche Bargeld entnommen. Anschließend drohten die Personen dem Opfer mit der Ausübung von Gewalt, wenn es die Polizei rufen würde. Die fünf Personen sollen nach Angaben des Opfers dunklere Haut und schwarze Haare gehabt haben. Die Polizei Wilhelmshaven bittet nun dringend um weitere Zeugenhinweise: Zeugen, welche die Personengruppe ggf. vor, während oder nach der Tat beobachtet haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04421-942-0 zu melden.

