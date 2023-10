Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1122) Privatparty hatte ungeahnten Zulauf - Polizei schritt nach mehreren Mitteilungen ein

Nürnberg (ots)

Eine private Feier bei einem Jugendlichen in Mögeldorf zog statt den eingeladenen 30 Gästen in der Spitze rund 200 Personen an. Auf Grund mehrerer Mitteilungen wegen Ruhestörung beendete die Polizei die Veranstaltung.

Mehrere Anwohner meldeten sich gegen 22:00 Uhr bei der Polizei, weil sich vor einem Anwesen in Mögeldorf eine größere Personenanzahl auf der Straße befinden soll. Laut einer Mitteilung soll es auch zum Abbrand von Pyrotechnik gekommen sein. Bei der Überprüfung vor Ort durch Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost stellten die Beamten eine Feier von rund 200 Personen auf der Straße vor einem Anwesen fest. Der jugendliche Veranstalter gab gegenüber den Polizisten an, lediglich 30 Gäste eingeladen zu haben - warum so viel mehr Leute kamen, könne er sich nicht erklären.

Bereits beim Eintreffen der Polizei entfernten sich die meisten Personen. Die Übrigen wurden im weiteren Verlauf aufgefordert, den Bereich zu verlassen. Für einen 18-Jährigen musste auf Grund der hohen Alkoholisierung der Rettungsdienst hinzugezogen werden. Der junge Mann kam in ein Krankenhaus. Zu weiteren Störungen oder gar Straftaten kam es nicht.

Erstellt durch: Marc Siegl

