Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Eine Radfahrerin wurde am Donnerstag, 25. Januar 2024, 12:40 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst leicht verletzt.

Die 51-jährige Frau aus Lemwerder befuhr mit einem Pedelec den Radweg der Stedinger Landstraße in Richtung Delmenhorst. An der Einmündung zur Stromer Landstraße missachtete eine 63-jährige Frau aus Elsfleth die Vorfahrt der Radfahrerin, als sie mit einem SUV auf die Stedinger Landstraße in Richtung Wesermarsch einfahren wollte. Nach dem Zusammenstoß mit dem Pkw stürzte die Radfahrerin. Sie klagte über Schmerzen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Es entstanden Sachschäden in Höhe von ungefähr 2.000 Euro. Für die Dauer des Rettungseinsatzes kam es am Unfallort zu geringfügigen Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell