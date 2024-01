Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person auf der B213 in Dötlingen

Delmenhorst (ots)

Eine Person wurde am Donnerstag, 25. Januar 2024, gegen 12:15 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der B213 in Dötlingen leicht verletzt. Die Bundesstraße war kurzzeitig gesperrt.

Der 37-jährige Mann aus dem Emsland befuhr die B213 mit einem SUV in Richtung Ganderkesee. In Uhlhorn kam er mit dem Pkw nach links von der Fahrbahn ab und in einem Graben zum Stehen. Dabei erlitt er leichte Verletzungen, die eine Behandlung im Krankenhaus erforderlich machten.

Am SUV entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 10.000 Euro. Bei der Bergung kam ein Abschleppfahrzeug mit Kran zum Einsatz. Für die Dauer von ungefähr 15 Minuten war die Fahrbahn daher gesperrt. Die Freigabe der B213 erfolgte gegen 13:40 Uhr.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell