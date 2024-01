POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Zusammenstoß zweier Radfahrer in Brake +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Eine Person wurde am frühen Mittwoch, 24. Januar 2024, gegen 04:45 Uhr, bei einem Unfall in Stadland leicht verletzt, nachdem ein Pkw mit einem abgeknickten Baum kollidiert war. Der 39-jährige Stadländer befuhr die Kötermoorer Straße mit einem Seat in Richtung Schwei. Zwischen der Straße ...

mehr