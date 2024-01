Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Unfall auf dem Schulweg +++ Autofahrer händigt verletztem Radfahrer Geld aus und entfernt sich vom Unfallort +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein junger Mann ist am Mittwoch, 24. Januar 2024, 07:55 Uhr, auf dem Weg zur Schule von einem Autofahrer angefahren und leicht verletzt worden. Der unbekannte Autofahrer händigte ihm Geld aus und entfernte sich dann vom Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen.

Der 17-jährige Delmenhorster befuhr mit einem Pedelec die Overbergstraße und überquerte die Ampel am Brendelweg in Richtung Blücherweg. Zeitgleich bog ein Pkw-Fahrer vom Blücherweg in den Brendelweg ein und stieß hier mit dem 17-Jährigen zusammen. Der junge Radfahrer stürzte und erlitt leichte Verletzungen.

Nach dem Unfall verständigten beide sich darauf, die Polizei nicht einzuschalten. Zur Reparatur der entstandenen Schäden am Fahrrad händigte der Autofahrer dem 17-Jährigen Bargeld aus. Persönliche Daten wurden nicht ausgetauscht. Am Nachmittag meldete der verletzte Radfahrer den Unfall der Polizei und begab sich anschließend in ärztliche Behandlung.

Wer den Unfall beobachtet hat und Hinweise zum Auto oder dem männlichen Fahrer geben kann, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell