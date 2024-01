POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Kontrolle eines Kleintransporters auf der Autobahn 28 +++ Fahrzeug mit Lebensmitteln beladen +++ Sicherstellung durch das Veterinäramt des Landkreises Oldenburg angeordnet

Delmenhorst (ots) - Unbekannte haben am Dienstag, 23. Januar 2024, ein Pedelec in Nordemham entwendet. Die Polizei sucht Zeugen. In der Zeit von 14:00 bis 18:30 Uhr brachen sie das Schloss des Fahrrades auf, mit dem das schwarze Pedelec des Herstellers Kreidler in der Ilsestraße gesichert war. Wer am Tatort zwischen Hafenstraße und Deichgräfenstraße verdächtige ...

