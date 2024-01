Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verdacht des unerlaubten Umgangs mit gefährlichen Abfällen in Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 23. März 2024, gegen 16:35 Uhr, kontrollierten Angehörige des Bundesamtes für Logistik und Mobilität einen Lkw auf einem Pendlerparkplatz in der Nähe zur Anschlussstelle Wildeshausen-West. Zur Unterstützung forderten sie ein Fahrzeug der Autobahnpolizei Ahlhorn an.

Der 51-jährige Fahrer aus Hamburg händigte ihnen die Frachtpapiere aus, wonach es sich bei der Ladung um geprüfte Elektrogeräte zur Wiederverwendung handeln sollte. Tatsächlich bestand aber der Verdacht, dass es sich um Altgeräte für die Entsorgung und somit um Abfall handelte.

Am Lkw hätte ein entsprechendes Schild, das auf den Transport von Abfällen hinweist, angebracht sein müssen. Eine Erlaubnis für den Transport von Abfällen lag auch nicht vor. Neben diesen Ordnungswidrigkeiten leiteten die Beamten auch ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Umgangs mit gefährlichen Abfällen ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell