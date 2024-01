Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Pkw auf Supermarkt-Parkplatz in Großenkneten beschädigt +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug ist am Mittwoch, 24. Januar 2024, ein Pkw auf einem Parkplatz eines Supermarktes in Großenkneten beschädigt worden. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

Der Geschädigte stellte seinen blauen SUV um 17:00 Uhr auf dem Parkplatz des Supermarktes in der Straße "Am Rieskamp" ab. Als er um 17:30 Uhr zum Pkw zurückkehrte, stellte er Schäden an der rechten Fahrzeugseite fest. Eine Tür wies Kratzer und Beulen auf. Den Schäden nach zu urteilen, waren diese durch das Ein-oder Ausparken mit einem unbekannten Fahrzeug entstanden. Verursacher gaben sich nicht zu erkennen.

Wer einen Zusammenstoß beobachtet hat, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

