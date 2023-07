POL-DA: Rüsselsheim: Auto zerkratzt/Polizei sucht Zeugen

Groß-Gerau (ots) - In der Nacht zum Mittwoch (05.07.), gegen 2.20 Uhr, bemerkte ein Zeuge einen Einbruch in eine Firma in der Mainzer Landstraße in Dornheim und verständigte die Polizei. Die sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen und einem Diensthund verlief anschließend ergebnislos. Den Tätern gelang die Flucht. Wie sich herausstellte, wurde in dem Gebäudekomplex in insgesamt vier Geschäftsräume ...

mehr