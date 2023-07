Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Vier Einbrüche in Firmengebäude

Groß-Gerau (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (05.07.), gegen 2.20 Uhr, bemerkte ein Zeuge einen Einbruch in eine Firma in der Mainzer Landstraße in Dornheim und verständigte die Polizei. Die sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen und einem Diensthund verlief anschließend ergebnislos. Den Tätern gelang die Flucht. Wie sich herausstellte, wurde in dem Gebäudekomplex in insgesamt vier Geschäftsräume eingebrochen. Der hierdurch verursachte Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf über 3000 Euro. Ob und was gestohlen wurde, müssen nun die weiteren Ermittlungen zeigen.

Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/1750.

